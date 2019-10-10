Клопп: «Америка прежде всего» — худшая фраза, что я слышал. Как это возможно?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с критикой слогана «Америка прежде всего», который политики из США стали использовать в прошлом веке и который в настоящее время используют представители администрации американского президента Дональда Трампа.



«Худшая фраза, которую я слышал в прошлом, была «Америка прежде всего». О чём это? Как это возможно? Я понимаю, что внутри страны у вас есть ощущение, что нужно что-то сделать для себя. Но опыт подсказывает, что когда у тебя всё хорошо, а у других – нет, это приводит к кризису. Это просто не работает таким образом», — приводит слова Клоппа Bild.



Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года и за неполных четыре сезона привёл команду к победам в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

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