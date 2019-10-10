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Полузащитник «Норвича» Маклин не сыграет со сборной России из-за травмы

Полузащитник «Норвича» Маклин не сыграет со сборной России из-за травмы
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник «Норвич Сити» и сборной Шотландии Кенни Маклин не примет участия в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной России, сообщает Sky Sports.

Футболист не сумел восстановиться после травмы, в итоге он покинул расположение сборной и вернулся в свой клуб. Ранее шотландцы уже потеряли нескольких игроков полузащиты: ещё одного футболиста «Норвича» Гранта Хэнли и игрока «Рейнджерс» Райана Джека. Кроме того, не примет участия в матче и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай, который отбывает дисквалификацию.

Для того чтобы сохранить математические шансы на попадание на чемпионат Европы 2020 года, сборной Шотландии необходимо побеждать команду России. Первая встреча, проходившая в Глазго, завершилась победой россиян со счётом 2:1. Матч Россия — Шотландия состоится сегодня, 10 октября. Начало — в 21:45 мск.

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