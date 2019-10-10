Полузащитник «Норвича» Маклин не сыграет со сборной России из-за травмы

Полузащитник «Норвич Сити» и сборной Шотландии Кенни Маклин не примет участия в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной России, сообщает Sky Sports.
Футболист не сумел восстановиться после травмы, в итоге он покинул расположение сборной и вернулся в свой клуб. Ранее шотландцы уже потеряли нескольких игроков полузащиты: ещё одного футболиста «Норвича» Гранта Хэнли и игрока «Рейнджерс» Райана Джека. Кроме того, не примет участия в матче и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай, который отбывает дисквалификацию.
Для того чтобы сохранить математические шансы на попадание на чемпионат Европы 2020 года, сборной Шотландии необходимо побеждать команду России. Первая встреча, проходившая в Глазго, завершилась победой россиян со счётом 2:1. Матч Россия — Шотландия состоится сегодня, 10 октября. Начало — в 21:45 мск.
- 10 октября 2019
-
11:13
-
11:13
-
10:49
-
10:39
-
10:27
-
10:27
-
10:18
-
10:18
-
09:44
-
09:24
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:13
-
07:03
-
06:38
-
06:03
-
04:45
-
04:19
-
03:33
-
03:27
-
03:13
-
02:41
-
02:28
-
02:00
-
01:25
-
01:01
-
00:53
-
00:40
-
00:25
-
00:17
- 9 октября 2019
-
23:54