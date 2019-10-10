Руни и Варди, чьи жёны поссорились, никогда не создавали друг для друга моментов

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни и форвард «Лестер Сити» Джейми Варди, чьи жёны поссорились накануне, никогда не ассистировали друг другу на поле.
Как сообщает Opta в «Твиттере», футболисты провели вместе на поле 4 часа и 22 минуты в составе сборной Англии, однако за столь продолжительное время не создали друг для друга ни одного голевого момента.
Ранее жена Руни Колин выступила с обвинением в адрес супруги Варди Ребеки. По словам Колин, Ребека долгое время сливала информацию из её закрытого аккаунта в «Инстаграме» таблоиду The Sun. Ребека позднее ответила Колин, отвергнув все обвинения и выразив сожаление, что та не связалась с ней лично, прежде чем опубликовать свой пост.
33-летний Руни вызывался в сборную Англии с 2003 по 2018 год. 32-летний Варди в свою очередь дебютировал в национальной команде в 2015 году и также выступал за неё до 2018 года.
- 10 октября 2019
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