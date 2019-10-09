Жена Варди ответила на обвинение в сливе информации о супруге Руни

Ребека Варди, жена нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди, в своём «твиттере» ответила на заявление Колин Руни, супруги форварда «Ди-Си Юнайтед» Уэйна Руни, которая обвинила её в сливе личной информации таблоиду The Sun.



«Как я сказала тебе только что по телефону, я бы хотела, чтобы ты позвонила мне, когда у тебя появились подозрения. Я никогда и ни с кем не обсуждала тебя, и журналисты, которые долгие годы пытались получить у меня какую-то информацию о тебе, могут это подтвердить. Если ты думала, что я могу заниматься такими делами, то могла бы сказать мне об этом, и тогда я бы сменила пароль и посмотрела, прекратится это или нет.



В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на людей, которых никогда не знала, хотя не делала этого. Мне не нужны деньги. В чём бы я выиграла, если бы сливала информацию о тебе?



Ты мне очень нравилась, Колин, и я очень расстроена, что ты решила так поступить. Тем более в момент, когда я беременна. Мне отвратителен тот факт, что я вынуждена отвечать на эти обвинения. Тебе стоило связаться со мной после первого же слива», — говорится в сообщении Ребеки.

Жена Руни обвинила супругу Варди в сливе личной информации таблоиду