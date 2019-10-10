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Два руководителя «Динамо» могут покинуть свои посты

Два руководителя «Динамо» могут покинуть свои посты
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», в ближайший месяц в руководстве московского «Динамо» могут произойти кадровые изменения.

Велика вероятность, что свои посты покинут председатель совета директоров бело-голубых Юрий Соловьёв и генеральный директор клуба Юрий Белкин, а на их место придут другие люди.

После 12 туров «Динамо» находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками в активе. Располагающийся на последней строчке «Тамбов» бело-голубые опережают на 2 очка. Отставание от 12-го места, которое позволяет избежать и вылета, и стыковых матчей, составляет 4 очка.

В 13-м туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 20 октября и начнётся в 19:00 мск.

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