Нигматуллин: хуже, если бы Дзюба высказался о Шотландии в стиле Ибрагимовича

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии, который состоится сегодня, 10 октября. Также Нигмуталлин отметил форварда россиян Артёма Дзюбу, который уважительно прокомментировал матч с шотландцами.

«Сейчас наша команда уверенно лидирует. Мне кажется, при работе со Станиславом Саламовичем не может возникнуть проблем с расслабленностью и недооценкой соперника. Тренерским штабом ведётся психологическая работа. Хочется поскорее решить вопрос с выходом на Евро. Иногда говорят: «Не помню, какая была игра. Помню, что выиграли 1:0». Самое главное – это победа.

Шотландия может доставить нам неприятностей. Сегодня будет комфортная погода для них.

Дзюба высказался насчёт команды Шотландии скорее скромно, чем критично. Скромность заложена у нас в менталитете. Гораздо хуже, если бы Артём высказался в стиле великого Златана Ибрагимовича. Дзюба говорит абсолютно правильные слова.

Вопрос позиции вратаря всегда будет подниматься. Я, когда приходил в «Локомотив», всегда чувствовал присутствие духа Сергея Овчинникова. Сейчас Гилерме – номер один в сборной. Ему приходится немного сложнее, чем другим из-за бразильского происхождения. Гилерме абсолютно соответствует роли основного вратаря сборной», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.