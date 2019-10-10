«Зенит» может предпринять новую попытку подписать защитника «Ювентуса» Ругани

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани всё ещё может перейти в «Зенит», который был близок к подписанию игрока минувшим летом, сообщает Calciomercato.com.
Согласно сведениям источника, сине-бело-голубые продолжают интересоваться 25-летним игроком «старой синьоры». Вполне вероятно, что в январе туринский клуб будет готов расстаться с футболистом, так как новый главный тренер команды Маурицио Сарри не рассчитывает на него. Ситуацией может воспользоваться «Зенит».
В текущем сезоне Ругани не сыграл за «Ювентус» ни одного матча. Его контракт с чемпионом Италии рассчитан до лета 2024 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 22 млн.
Напомним, летом «Ювентус» и «Зенит» уже согласовали переход Ругани, однако из-за травмы Джорджо Кьеллини туринский клуб отказался расставаться с игроком.
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