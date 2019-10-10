Хавбек «Ман Сити» Родри: «Ливерпуль» — лучшая команда в Европе

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес отдал должное «Ливерпулю», который сейчас возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

«Не знаю, кто теперь является главным соперником для нас — «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед». Я не был здесь раньше. Не знаю, что чувствуют люди в городе. Но «Ливерпуль» — это та команда, которую нам нужно победить.

Они являются чемпионами Европы, так что все хотят их обыграть, не только мы. «Ливерпуль» — отличная команда. Они во многом стали лучше. Сейчас это лучшая команда в Англии и Европе», — цитирует Родри ESPN FC.

После 8 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от мерсисайдцев на восемь очков.