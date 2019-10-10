«Вы пили?» Клопп рассказал о реакции на попытку Ватцке вернуть его в «Боруссию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о попытке генерального директора дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахима Ватцке вернуть его в клуб в 2018 году.



«В какой-то момент, когда я находился в самолёте, мой телефон зазвонил. Это оказался Ватцке. Он сказал: «Юрген, ты должен вернуться». Я засмеялся, посчитав, что он прикалывается. «Вы спятили? Вы пили? Как вам вообще пришла в голову такая идея? У меня ещё несколько лет в «Ливерпуле», — ответил я. Не знаю, насколько серьёзен он был в тот момент, но я понял, что он хотел, чтобы я был более готов ответить», — цитирует Клоппа Goal.com.



Сам Ватцке описал этот эпизод в своей автобиографии следующим образом: «Я знал, что Юрген скажет «нет» и отработает контракт с «Ливерпулем». Но если я хотел двигаться в новом направлении, а в тот момент нам нужно было поменять стратегию, то я должен был хотя бы спросить его, возможно ли возвращение. Я не ждал, что он согласится, но я бы никогда не простил себя, если бы хотя бы не задал ему такой вопрос в тот момент».

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