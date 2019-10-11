Линекер на русском прокомментировал пост о противодействии российской пропаганде

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер на русском прокомментировал пост издания The Telegraph об итогах голосования в Европарламенте по вопросу противодействия российской пропаганде.

Таблоид в своей статье сделал акцент на том, что британская партия Brexit проголосовала против применения более жёстких мер ЕС, направленных на противодействие «крайне опасной» дезинформации со стороны России. Линекер прокомментировал материал двумя словами на русском. «Какой сюрприз», — написал бывший футболист в своём «твиттере».

В итоге резолюция всё-таки была принята депутатами Европарламента. За неё было отдано 469 голосов, против — 143. 47 депутатов воздержалось от голосования.

В тексте резолюции выражено глубокое беспокойство по поводу крайне опасного характера российской пропаганды и содержится призыв к институтам ЕС разработать стратегию противодействия дезинформации со стороны РФ.