Нидерланды вырвали победу над Северной Ирландией в матче отбора Евро-2020

Сборная Нидерландов обыграла Северную Ирландию в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Фейеноорде на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 3:1.

Первый мяч в матче был забит только на 75-й минуте — гостей вперёд вывел форвард Джош Мадженнис, ассистировал ему полузащитник Стюарт Даллас. Хозяевам удалось сравнять счёт на 80-й минуте — с передачи Дониелла Малена ворота Бэйли Пикок-Фаррела поразил Мемфис Депай. На 90+1-й минуте Люк де Йонг вывел нидерландцев вперёд, а на 90+4-й минуте Депай, сделав дубль, поставил точку в матче.

В турнирной таблице группы C Нидерланды, Германия и Северная Ирландия занимают первые три места, набрав по 12 очков, при этом североирландцы сыграла на матч больше.