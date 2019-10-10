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Нидерланды вырвали победу над Северной Ирландией в матче отбора Евро-2020

Нидерланды вырвали победу над Северной Ирландией в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Нидерландов обыграла Северную Ирландию в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Фейеноорде на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 3:1.

Первый мяч в матче был забит только на 75-й минуте — гостей вперёд вывел форвард Джош Мадженнис, ассистировал ему полузащитник Стюарт Даллас. Хозяевам удалось сравнять счёт на 80-й минуте — с передачи Дониелла Малена ворота Бэйли Пикок-Фаррела поразил Мемфис Депай. На 90+1-й минуте Люк де Йонг вывел нидерландцев вперёд, а на 90+4-й минуте Депай, сделав дубль, поставил точку в матче.

В турнирной таблице группы C Нидерланды, Германия и Северная Ирландия занимают первые три места, набрав по 12 очков, при этом североирландцы сыграла на матч больше.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 7-й тур
10 октября 2019, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 1
Северная Ирландия
0:1 Мадженнис – 75'   1:1 Депай – 80'   2:1 де Йонг – 90+1'   3:1 Депай – 90+4'
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