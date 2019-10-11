Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы в матче с Шотландией

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала командную фотографию из раздевалки после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.

Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

Авторами голов стали полузащитники Магомед Оздоев и Александр Головин, а также нападающий Артём Дзюба, оформивший дубль. Кроме того, Головин записал в свой актив две результативные передачи, а Дзюба — одну.

Национальная команда России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020, сборная Шотландии (6) — пятое.

В 8-м туре российские футболисты на выезде сыграют с Кипром. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 13 октября, начало — в 19:00 мск.