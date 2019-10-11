Дзюба бил в герб и шутил с Головиным, Билан собрал аншлаг. Фото победы России
10 октября в Москве в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда России принимала сборную Шотландии. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Сборная России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020, Шотландия набрала 6 очков и расположилась на пятой строчке.
В 8-м туре российские футболисты на выезде сыграют с Кипром. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 13 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.
Лучшие кадры с матча Россия — Шотландия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
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