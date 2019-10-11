Гильерме не пропустил ни одного гола в 7 домашних матчах сборной России
Голкипер Маринато Гильерме не пропустил ни одного гола в 7 домашних играх сборной России.
Вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Шотландии (4:0), который состоялся в Москве на стадионе «Лужники».
Национальная команда России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020. От лидирующей сборной Бельгии сборная России отстаёт на три очка. Сборная Шотландии, набрав 6 очков, занимает 5-е место.
В 8-м туре российские футболисты на выезде сыграют с Кипром. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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