«Интер» и «Милан» поспорят с «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» за Ракитича
«Интер» и «Милан» включились в борьбу за полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает Daily Mail.
В нынешнем сезоне Ракитич потерял место в основном составе, поскольку проигрывает конкуренцию новичку сине-гранатовых Френки де Йонгу. Также ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Ракитича, чтобы избежать финансовых проблем.
За развитием ситуации уже следят «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». В борьбу за хорватского хавбека также включились «Интер» и «Милан».
По данным источника, «Интер» проявляет наиболее активный интерес к Ракитичу и готов подписать контракт с игроком уже в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Ракитич провёл за «Барселону» 5 матчей в чемпионате Испании и не отличился результативными действиями.
«Барселона» может продать Коутиньо и Ракитича, чтобы не закончить год в минусе
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