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«Интер» и «Милан» поспорят с «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» за Ракитича

«Интер» и «Милан» поспорят с «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» за Ракитича
Футбол / Англия 0

«Интер» и «Милан» включились в борьбу за полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает Daily Mail.

В нынешнем сезоне Ракитич потерял место в основном составе, поскольку проигрывает конкуренцию новичку сине-гранатовых Френки де Йонгу. Также ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Ракитича, чтобы избежать финансовых проблем.

За развитием ситуации уже следят «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». В борьбу за хорватского хавбека также включились «Интер» и «Милан».

По данным источника, «Интер» проявляет наиболее активный интерес к Ракитичу и готов подписать контракт с игроком уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ракитич провёл за «Барселону» 5 матчей в чемпионате Испании и не отличился результативными действиями.

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