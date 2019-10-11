«Интер» и «Милан» поспорят с «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» за Ракитича

«Интер» и «Милан» включились в борьбу за полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает Daily Mail.

В нынешнем сезоне Ракитич потерял место в основном составе, поскольку проигрывает конкуренцию новичку сине-гранатовых Френки де Йонгу. Также ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Ракитича, чтобы избежать финансовых проблем.

За развитием ситуации уже следят «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». В борьбу за хорватского хавбека также включились «Интер» и «Милан».

По данным источника, «Интер» проявляет наиболее активный интерес к Ракитичу и готов подписать контракт с игроком уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ракитич провёл за «Барселону» 5 матчей в чемпионате Испании и не отличился результативными действиями.