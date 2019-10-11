Бербатов призвал «Манчестер Юнайтед» подписать Манджукича и Бэйла

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов призвал руководство английского клуба подписать форварда «Ювентуса» Марио Манджукича и полузащитника «Реала» Гарета Бэйла во время следующего трансферного окна.

«У «Манчестер Юнайтед» талантливые молодые игроки, но также нужны такие футболисты, как Манджукич. На мой взгляд, он действительно отличный игрок. Хоть он ещё и не играл в Англии, но я надеюсь, что Манджукич сможет сразу привыкнуть к АПЛ.

Ибрагимовичу было 34 года, когда он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». И у него не было никаких проблем. Манджукичу сейчас столько же. Я надеюсь, что он сможет оказать такое же влияние. Возраст Манджукича — плюс. Марсьяль, Рашфорд и Гринвуд — молодые игроки, им нужно время. Они смогут учиться у него.

Бэйл уже говорил, что хочет уйти из «Реала». Всё это напоминает мне мыльную оперу. Какую серию мы смотрим?

В конце концов, он когда-нибудь покинет «Реал». И мне бы хотелось снова увидеть его в Англии, в «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм Хотспур», если они смогут себе это позволить», — цитирует Бербатова Four-Four-Two.