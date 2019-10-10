Манджукич и «Манчестер Юнайтед» достигли устной договорённости

«Манчестер Юнайтед» достиг устной договорённости с форвардом «Ювентуса» Марио Манджукичем. Хорватский нападающий перейдёт в английский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Tuttosport.
Манджукич потерял место в составе «Ювентуса» после того, как клуб возглавил Маурицио Сарри. Хорватский форвард даже не был включён в заявку туринцев на Лигу чемпионов.
Летом Манджукич вёл переговоры с катарским клубом «Аль-Гарафа», но в итоге стороны так и не договорились о сотрудничестве. Катарцы хотели заполучить форварда бесплатно, но «Ювентус» отказался отпускать его без выплаты компенсации.
«Манчестер Юнайтед» ищет форварда после того, как клуб продал в «Интер» Ромелу Лукаку. В текущем сезоне «красные дьяволы» фактически остались без нападающих после травм Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда.
- 10 октября 2019
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