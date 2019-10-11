Маммане диагностировали травму «крестов», он может пропустить до 8 месяцев

«Зенит» на своём официальном сайте опубликовал информацию о травме защитника Эмануэля Мамманы.



«Футболист сине-бело-голубых прошёл первичное медицинское обследование после травмы, полученной в Екатеринбурге. По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдёт углублённое обследование. В случае если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.



Футбольный клуб «Зенит» желает Эмануэлю Маммане мужества и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении петербургского клуба.



Маммана получил травму при столкновении с нападающим «Урала» Павлом Погребняком на 12-й минуте матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1), после чего не смог продолжить игру.

Семак — о травме Мамманы: судя по словам врача, могу сказать, что всё плохо