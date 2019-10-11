Созин: сборная России – наш лучший клуб, он конкурентоспособен в Европе

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу сборной России в матче со сборной Шотландии в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года. Россияне победили со счётом 4:0.

«Сейчас легче всего хвалить сборную, в этих положительных откликах о ней можно утонуть. Но есть несколько моментов, которые необходимо выделить. Во-первых, все игроки у Черчесова вчера были здоровы. Это огромный плюс. Да, не было футболистов обоймы – Миранчуков, не было Зобнина, но ему в нынешнем состоянии тяжело было бы выиграть конкуренцию у Баринова. Дима вчера не провалился. Здорово, что все были готовы к игре, у нас не было серьёзных проблем с тем, кого же выпустить.

Во-вторых, хочется сказать спасибо Черчесову за то, что впервые за долгие годы было чёткое понимание основного состава сборной. Единственное сомнение – Черышев или Жирков, а всё остальное читалось. Есть чёткое понимание, что такое основной состав сборной. А в него можно добавлять людей, которые проявляют себя в чемпионате, как Соболев.

Несколько лет назад выходила петиция на имя президента, дескать, разгоните сборную. Те, кто её подписывал, понимали, что тогда ситуация была просто не готова? Черчесов за три года спокойно поменял состав, ввёл игроков, которые его устраивают, и сейчас у нас рабочая команда. С удовольствием жду матча с Бельгией, будет хороший матч за первое место.

Главные клубы ведущих стран обычно лучше, чем сборные этих стран. «Реал» сильнее сборной, то же самое «Бавария», похожая ситуация в Италии и Англии. У нас на сегодня сборная России – наш лучший клуб. И он конкурентоспособен в Европе», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.