Мостовой: смысл бороться с Бельгией за первое место? Принципиальной разницы нет

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу россиян над шотландцами в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года (4:0). По мнению Мостового, россиянам неважно, с какого места выходить на чемпионат Европы.

«Все понимали, что финиш всё ближе, поэтому важно было набрать очки. По первому тайму было видно, что и шотландцы приехали с последней надеждой зацепить хоть какие-то очки. Можно сказать, в первом тайме они больше были рады, чем наши, в плане того, что шотландцы оборонялись и вроде всё удачно для них складывалось. По игре было видно, что, если забьём гол, сразу всё раскроется. Так и получилось потом: во втором тайме забили — и всё, шотландцы немного поплыли.

Побороться с Бельгией за первое место? А смысл? Никакой разницы между первым и вторым местами нет, в группе же изначально всегда выходят две команды. Задача – выйти, а с первого или второго места – принципиальной разницы нет.

Скорее всего, рано ещё говорить, что последние полтора года – лучшие в истории российского футбола. Мы же помним, что в Лиге наций мы тоже не вышли. Не то чтобы это плохо, но просто как-то все подзабыли уже. Идёт нормальный рабочий процесс, всё движется в том ключе, в котором и должно было быть. Плюс не забывайте, что группа у нас была не такая трудная, а формат чемпионата Европы будет немного другим. Первый раз в истории такое, что будут играть не в одной стране, а по разным странам.

Выступление Дзюбы доказало, что сборной не нужен другой нападающий? Артём ведь не один играет в футбол. Не дай бог с ним что-то случится, и что, будем играть без нападающего? Многие говорят, что когда-то надо же проверять и других футболистов. Вчера вышел Комличенко в конце игры, вообще ничего не видно было, Соболев, который забивает в РПЛ, даже не попал в заявку… Так что у ребят всё ещё впереди, в том числе и у нового поколения, которое только приходит в сборную», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.