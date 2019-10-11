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16-летний Фати из «Барселоны» вызван в сборную Испании U21

16-летний Фати из «Барселоны» вызван в сборную Испании U21
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Ансумане Фати был вызван в сборную Испании U21, сообщается на официальном сайте национальной команды.

В заявке сборной 16-летний футболист заменит своего одноклубника Карлеса Переса, который был вынужден покинуть расположение команды из-за мышечных проблем. В ближайшее время Ансу должен присоединиться к своим партнёрам.

Фати является уроженцем Гвинее-Бисау, бывшей португальской колонии, получившей независимость в 1973 году. Недавно игрок получил испанское гражданство, однако его отец заявил, что мечтает видеть сына в составе сборной Португалии.

В настоящее время сборная Испании U21 готовится к матчу с Черногорией в 4-м туре квалификации чемпионата Европы–2021. Встреча состоится в Подгорице 15 октября.

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Юнец Ансу Фати уже забил два гола за клуб и отдал одну голевую передачу.
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