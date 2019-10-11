Руководство «Эвертона» предоставило Силве три матча на исправление ситуации

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва будет уволен, если не исправит ситуацию в трёх ближайших матчах, сообщает Daily Star.

Несмотря на то что руководство клуба выразило поддержку португальцу, результаты «Эвертона» в текущем сезоне не оставляют боссам «ирисок» выбора. Клуб потерпел четыре поражения подряд в АПЛ. После восьми сыгранных туров «Эвертон» располагается в зоне вылета, набрав лишь 7 очков.

После перерыва на матчи сборных «Эвертон» встретится в АПЛ с «Вест Хэмом» и «Брайтоном». В случае увольнения наставника руководство клуба планирует рассмотреть несколько кандидатур. Основными претендентами на пост главного тренера «Эвертона» считаются бывший наставник ливерпульцев Дэвид Мойес и главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.