Павлюченко: Дзюба обогнал меня по голам за сборную? Мне что, киллера нанять?

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что Артём Дзюба обгонит Александра Кержакова по количеству забитых мячей в составе национальной команды.
«Дзюба обогнал меня по количеству забитых мячей за сборную? Что же я теперь, снова должен в футбол начать играть? Или киллера нанять? Пусть забивает, я только радуюсь. Сто процентов, он обгонит и Кержакова. Желаю ему этого», — приводит слова Павлюченко «Рейтинг букмекеров».
После матча отбора Евро-2020 с Шотландией, в котором он сделал дубль, Дзюба вышел на чистое третье место по голам в составе сборной России. В его активе 23 забитых мяча в 39 матчах. На счету Павлюченко 21 гол в 50 матчах. Дзюба уступает только Владимиру Бесчастных (26 голов в 71 матче) и Александру Кержакову (30 голов в 90 матчах).
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