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Феллайни: «Манчестер Юнайтед» поспешил c увольнением Моуринью

Феллайни: «Манчестер Юнайтед» поспешил c увольнением Моуринью
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», считает, что руководство «красных дьяволов» слишком быстро расстаётся с главными тренерами.

«Они назначали Дэвида Мойеса и не дали ему времени. Потом был Луи ван Гал, которому дали два года. Когда у нас начало получаться и мы выиграли Кубок Англии, его уволили, потому что клуб хотел быстро начать побеждать.

Считаю, что в «МЮ» поспешили с увольнением Жозе Моуринью. Тренеру нужно много футболистов, чтобы воплотить свою философию на поле. Он хотел построить команду, но его уволили спустя два с половиной года.

Чтобы построить команду, нужно больше двух лет. Не знаю, что будет с Уле-Гуннаром Сульшером. Моуринью в первый сезон справился потрясающе, улучшил команду и побеждал. Потом было сложнее, но он старался», — цитирует Феллайни Daily Mail.

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