Маркизио — о бомбардировке Турцией курдов: позор всему международному сообществу

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио отреагировал на бомбардировки турецкой армией территории Сирии, которая удерживается курдами.
«Я вижу, как Земля постепенно превращается в пустыню, и настойчиво слышу приближающийся гром, несущий смерть, я ощущаю страдания миллионов людей...» — написала Анна Франк в своём дневнике в 1942 году. Сегодня, 77 лет спустя, в Сирии начались бомбардировки Турцией курдов. Позор всему международному сообществу. Давайте также будем чувствовать ответственность за каждую жертву», — написал Маркизио в своём «фейсбуке».
Фото можно посмотреть в «фейсбуке» Клаудио Маркизио.
Напомним, Клаудио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм итальянец провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
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