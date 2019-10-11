Сборная Украины одержала пятую победу подряд в отборе Евро-2020, обыграв Литву
В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Украины принимала сборную Литвы. Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник Руслан Малиновский на 29-й минуте после передачи нападающего Жуниора Мораеса. В начале второго тайма Малиновский оформил дубль.
Победная серия сборной Украины в отборе Евро-2020 достигла пяти матчей. Национальная команда Литвы потерпела четвёртое поражение подряд.
Украина, набрав 16 очков в 6 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы B, Литва (1) занимает последнее, пятое место.
В 8-м туре Украина в Киеве сыграет с Португалией, а Литва Вильнюсе примет Сербию. Оба матча состоятся 14 октября.
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Литва
1:0 Малиновский – 29' 2:0 Малиновский – 58'
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