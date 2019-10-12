Хавбек сборной Шотландии: дома Россия играет намного лучше, чем в гостях

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн высказался о разгромном поражении в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией (0:4).
«У России хорошая команда, и дома она была определённо намного лучше, чем та, с которой мы встречались на „Хэмпден Парке“. Но даже в домашнем матче, соперник заставил нас платить, если мы предоставляли их игрокам время и пространство для принятия решений.
Если мы хотим выйти в финальную часть Евро-2020, нам нужно научиться набирать очки в выездных матчах с такими соперниками. Это истина. Мы просто недостаточно делаем для этого. В этой мрачной для нас отборочной кампании остаётся три матча. В оставшихся встречах мы должны обрести уверенность перед плей-офф Лиги Наций в марте. Наш путь к этому начинается на «Хэмпден Парке» в воскресенье", — приводит слова Макгинна Daily Mail.
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