Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

Сборная Англии потерпела первое поражение за последние 10 лет в отборочных этапах чемпионатов мира и Европы. Напомним, сегодня национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2)

Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).

В последний раз сборная Англии проигрывала в квалификации 10 октября 2009 года. Тогда англичане потерпели поражение в выездном матче 11 тура групповой стадии квалификации к ЧМ-2010 с национальной командой Украины (0:1).

На данный момент сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы A, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют с Болгарией. Матч пройдёт 14 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.