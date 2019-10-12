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Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Англии потерпела первое поражение за последние 10 лет в отборочных этапах чемпионатов мира и Европы. Напомним, сегодня национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2)

Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).

В последний раз сборная Англии проигрывала в квалификации 10 октября 2009 года. Тогда англичане потерпели поражение в выездном матче 11 тура групповой стадии квалификации к ЧМ-2010 с национальной командой Украины (0:1).

На данный момент сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы A, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют с Болгарией. Матч пройдёт 14 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Чехия с Кралом обыграла Англию в матче отбора Евро-2020
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