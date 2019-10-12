Сантуш: после второго гола сборная Португалии начала думать о матче с Украиной
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Люксембургом (3:0).
«В первые 25 минут мы действовали действительно хорошо, были динамичными и создавали опасные моменты. Однако позже мы потеряли глубину, а Люксембург почувствовал себя комфортно. После перерыва мы вновь вернулись в игру, контролировали мяч, а после второго гола начали думать о предстоящем матче с Украиной. Это будет решающая встреча, скоро отбор закончится. Завершим этот этап на первом месте в группе», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.
Матч 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года Украина — Португалия состоится в понедельник, 14 октября. Начало — в 21:45 мск.
Гол Роналду помог Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2020
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