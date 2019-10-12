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«Барселона» намерена предложить Месси контракт на 10 лет

«Барселона» намерена предложить Месси контракт на 10 лет
Футбол / Испания 0

«Барселона» уже работает над новым контрактом для своего капитана Лионеля Месси, утверждает Cadena Ser.

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба намерено удержать 32-летнего нападающего на «Камп Ноу» минимум до 2022 года. При этом сине-гранатовые готовы предложить аргентинцу контракт сроком на 10 лет, который будет выходить за рамки футбольного поля. Таким образом, «Барселона» хочет связать с собой бренд «Месси» даже после завершения футболистом карьеры.

Месси выступает за первую команду каталонского клуба с 2005 года. В составе «Барселоны» нападающий в 692 матчах забил 604 мяча и стал лучшим бомбардиром в истории сине-гранатовых. Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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