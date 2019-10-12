Как вам перспектива встречи России и Украины на Евро-2020?

УЕФА в документе, посвящённом жеребьёвке группового этапа финальной части чемпионата Европы 2020 года, сообщил, что сборные России и Украины смогут встретиться на стадии плей-офф турнира.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вы относитесь к проведению такого матча?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Напомним, сборная России в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года занимает 2-е место. В активе команды 18 очков после 7 матчей. Для выхода в финальную часть турнира подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть Кипру в завтрашней встрече.
Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы B. В активе подопечных Андрея Шевченко 16 очков после 6 матчей. Для выхода в финальную часть Евро-2020 команде осталось набрать одно очко.
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