Кулибали — приоритетная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.



По информации источника, сенегальский футболист является приоритетной трансферной целью «красных дьволов». В «Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что Кулибали станет серьёзным усилением оборонительной линии команды.



Кулибали перешёл в «Наполи» из «Генка» в 2014 году. В текущем сезоне сенегальский защитник принял участие в 5 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. Кулибали выступает за национальную команду Сенегала с 2015 года.



«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.