Ари — лучший игрок «Краснодара» в сентябре
Форвард «Краснодара» Ари признан лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте «быков».
В голосовании болельщиков 33-летний нападающий обошёл защитника Сергея Петрова и голкипера Матвея Сафонова. Победитель набрал 37,92% голосов. Петрова поддержало 12,15% болельщиков. За Сафонова проголосовало 11,90% респондентов. Ранее Ари лишь однажды признавался лучшим игроком месяца в «Краснодаре» — в ноябре 2014 года.
В сентябре Ари принял участие в 4 матчах на клубном уровне. На его счету 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. В этих матчах он помог команде набрать 9 очков.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает 3-е место. В активе команды 26 очков после 12 туров.
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