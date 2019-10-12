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Ари — лучший игрок «Краснодара» в сентябре

Ари — лучший игрок «Краснодара» в сентябре
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Краснодара» Ари признан лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте «быков».

В голосовании болельщиков 33-летний нападающий обошёл защитника Сергея Петрова и голкипера Матвея Сафонова. Победитель набрал 37,92% голосов. Петрова поддержало 12,15% болельщиков. За Сафонова проголосовало 11,90% респондентов. Ранее Ари лишь однажды признавался лучшим игроком месяца в «Краснодаре» — в ноябре 2014 года.

В сентябре Ари принял участие в 4 матчах на клубном уровне. На его счету 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. В этих матчах он помог команде набрать 9 очков.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает 3-е место. В активе команды 26 очков после 12 туров.

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