Появилось видео со съёмок фильма с участием Дмитрия Комбарова

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров дебютировал в кино. 32-летний футболист предстал в образе милиционера в картине «Перевод с немецкого». Фильм появится на экранах в 2020 году в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Премьерный показ состоится на телеканале «Россия 1». В Сети появилось видео со съёмок картины.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Светская хроника КП».

В текущем сезоне Комбаров принял участие в 11 матчах на клубном уровне и результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2021 года.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают 10-е место. В активе самарской команды 14 очков после 12 матчей. В следующем туре «Крылья» 20 октября сыграют в гостях с «Оренбургом».