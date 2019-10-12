Появилось видео со съёмок фильма с участием Дмитрия Комбарова

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров дебютировал в кино. 32-летний футболист предстал в образе милиционера в картине «Перевод с немецкого». Фильм появится на экранах в 2020 году в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Премьерный показ состоится на телеканале «Россия 1». В Сети появилось видео со съёмок картины.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Светская хроника КП».
В текущем сезоне Комбаров принял участие в 11 матчах на клубном уровне и результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2021 года.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают 10-е место. В активе самарской команды 14 очков после 12 матчей. В следующем туре «Крылья» 20 октября сыграют в гостях с «Оренбургом».
- 12 октября 2019
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