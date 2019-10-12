Матвеев: всегда импонировала работа Слуцкого, а за Клоппом слежу уже давно

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, работа кого из коллег ему нравится.

«Когда приходил работать в академию «Динамо», там работал испанец. Как и большинство представителей этой страны, он придерживался философии техничного, атакующего футбола. Мне этот подход тоже был близок. Позже, когда работал в юношеской сборной 1999 года рождения, основу составляли представители «Динамо», «Краснодара» и «Спартака». Во всех клубах делали ставку на атаку, и ничто не мешало мне выстраивать комбинационный футбол и в сборной.

Когда был в Англии, следил за «Халлом» Леонида Слуцкого. Мне всегда импонировала работа этого тренера – и в ЦСКА, и в сборной, и потом в Англии. Ну а из звёзд мирового футбола назову Юргена Клоппа. По подсказке одного из друзей начал следить за Клоппом давным-давно, ещё когда он возглавлял «Майнц», — цитирует Матвеева официальный сайт «Краснодара».