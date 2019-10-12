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Кепа: наше соперничество с де Хеа идёт на пользу сборной Испании

Кепа: наше соперничество с де Хеа идёт на пользу сборной Испании
Футбол / Англия 0

Голкипер лондонского «Челси» и сборной Испании Кепа Аррисабалага отметил, что его конкуренция с вратарём «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа идёт на пользу национальной команде Испании.

«Моя цель — играть. Все футболисты хотят попадать в стартовый состав. Очевидно, я уверен в себе и хочу помочь команде. Чувствую себя отлично. Всякий раз, когда возникает соперничество за позицию в национальной команде, это хорошо. Наше соперничество с Давидом идёт на пользу сборной. Я повзрослел как человек и как вратарь. Привык к борьбе и хочу продолжать развиваться», — приводит слова Кепы Goal.com.

Во вторник, 15 октября, сборная Испании проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Швеции. Начало — в 21:45 мск.

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