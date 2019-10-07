Инс: де Хеа выглядит так, будто понятия не имеет, что происходит в «МЮ»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс поделился мнением о голкипере «красных дьяволов» Давиде де Хеа.
«Де Хеа должен быть одним из лидером „Манчестер Юнайтед“. Но давая интервью после матча с „Ньюкаслом“ (0:1. — Прим. „Чемпионата“), он, вместо того чтобы рассказать, где команда действовала не так, говорил только: „Я не знаю, не знаю, не знаю“. Этот игрок недавно продлил контракт с „красными дьяволами“, он признанный лидер команды, а выглядит так, будто он понятия не имеет, что происходит.
Если вы болеете за „Манчестер Юнайтед“, вы определённо посчитаете это интервью позором. Я бы подумал: „Этот парень понятия не имеет, что происходит. Думаю, он уже жалеет о продлении соглашения», — приводит слова Инса Goal.com.
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- 7 октября 2019
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