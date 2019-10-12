Каземиро: лечу на каждый мяч, как на еду

Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал о сложных отношениях с главным тренером мадридского клуба Зинедином Зиданом в начальный период его работы в команде.



«Помню, когда Зидан пришёл в „Реал“. Я долгое время не играл и спросил его однажды: „Что происходит? Я хочу играть, босс!“ Он ответил: „Будь спокоен. Как только начнёшь играть, ты никогда уже не остановишься“. Тогда он выпустил меня в основе, и я действительно долгое время не выпадаю из нее. Мне все равно, какая минута — 12-я или 90-я. Я лечу на каждый мяч, как на еду. Борюсь за каждый мяч, как будто он последний», — приводит слова Каземиро AS.

Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 8 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.