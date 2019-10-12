Турки отпраздновали победный гол в ворота Албании жестом в поддержку армии

Игроки сборной Турции отпраздновали победный гол в ворота национальной команды Албании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года жестом в поддержку своей армии, которая ранее начала бомбардировки территории Сирии, удерживаемой курдами.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Мехмета Али Язычи.

Матч между сборными Турции и Албании завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече был забит на 90-й минуте. Его автором стал Дженк Тосун.

В турнирной таблице группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 сборная Турции занимает 1-е место. В активе команды 18 очков после 7 матчей. В следующем туре турки в гостях сыграют со сборной Франции. Матч состоится в понедельник, 14 октября. Начало — в 21:45.