Турки отпраздновали победный гол в ворота Албании жестом в поддержку армии
Игроки сборной Турции отпраздновали победный гол в ворота национальной команды Албании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года жестом в поддержку своей армии, которая ранее начала бомбардировки территории Сирии, удерживаемой курдами.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Мехмета Али Язычи.
Матч между сборными Турции и Албании завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече был забит на 90-й минуте. Его автором стал Дженк Тосун.
В турнирной таблице группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 сборная Турции занимает 1-е место. В активе команды 18 очков после 7 матчей. В следующем туре турки в гостях сыграют со сборной Франции. Матч состоится в понедельник, 14 октября. Начало — в 21:45.
Маркизио — о бомбардировке Турцией курдов: позор всему международному сообществу
- 12 октября 2019
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