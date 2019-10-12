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Эдегор: в «Реале» было много негативного внимания

Эдегор: в «Реале» было много негативного внимания
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Реал Сосьедад», рассказал о критике в Примере.

«Нормально слышать мнение о моей игре. Это происходит с тех пор, как начал карьеру футболиста. Когда мне было 15 лет, в Норвегии ко мне было много внимания. Слишком много внимания, слишком много похвалы. А в „Реале“, наоборот, было много негативного внимания со стороны общественности. Я всё видел только в чёрно-белом цвете.

Мы еще ничего не сделали. Конечно, у нас было хорошее начало, но для меня внимание иногда немного сумасшедшее. Да, я привык к нему, поэтому могу легко сосредоточиться на тренировке или игре. Самое главное — продолжать совершенствоваться. Когда играете в футбол, вы не можете думать о том, что говорят остальные», — приводит слова Эдегора AS.

Эдегор не планирует досрочно возвращаться в «Реал» из аренды
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