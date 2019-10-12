«Интер» и «Милан» попытаются бесплатно заполучить Матича у «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» не готов продлевать контракт с сербским полузащитником Неманьей Матичем, соглашение сторон истекает в июле 2020 года. Манкунианцы настроены продать игрока зимой, но итальянские «Интер» и «Милан» попробуют заполучить футболиста бесплатно, сообщает Calciomercato.com



«Интер», где уже играют бывшие партнёры Матича — чилийский форвард Алексис Санчес и бельгиец Ромелу Лукаку, проявляет наибольший интерес к игроку.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте лично заинтересован в переходе серба, с которым знаком по работе в «Челси».



Матич перешёл в «МЮ» из «Челси» в 2017 году. В этом сезоне серб потерял место в стартовом составе команды. Ранее Матич защищал цвета «Челси», «Бенфики», «Витесса», «Кошице» и «Колубара». В активе футболиста 435 матчей, в которых забил 25 голов.

Конте попросил купить ему Матича