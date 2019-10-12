«Барселона» ожидает, что «Бавария» выкупит контракт Коутиньо за € 120 млн

Руководство испанской «Барселоны» ожидает, что мюнхенская «Бавария» воспользуется опционом и выкупит контракт полузащитника Филиппе Коутиньо за € 120 млн, сообщает Marca.
Летом «Барселона» отправила Коутиньо в аренду в «Баварию» после того, как испанцы не смогли найти клуб, желающий купить бразильца.
Каталонцы хотели продать полузащитника, чтобы окупить большую часть своих первоначальных затрат, но столкнулись с отсутствием подходящих предложений. В договоре с «Баварией» есть пункт о том, что немецкий клуб может выкупить контракт игрока за €120 млн.
Отмечается, что возвращение Коутиньо в «Барселону» является сложным. Однако в Испании ожидают, что «Бавария» воспользуется опционом на покупку игрока. Решение должно быть принято до конца октября.
- 12 октября 2019
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