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Иско намерен покинуть «Реал»

Иско намерен покинуть «Реал»
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Иско решил сменить команду. 27-летний испанец, вероятно, продолжит выступать за «сливочных» до конца этого сезона, но не исключён вариант, что он покинет клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.

В нынешней кампании Иско принял участие только в трёх матчах за «Реал». Хавбек не отметился забитыми мячами и результативными передачами.

Контракт Иско с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан больше не рассчитывает на него, но футболист решил остаться и сражаться за место в стартовом составе.

Иско выступает за «Реал» с 2013 года. Ранее он защищал цвета «Малаги» и «Валенсии».

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