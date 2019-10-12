Сборная Франции предложит Дешаму контракт до конца 2022 года

В Федерации футбола Франции довольны главным тренером национальной сборной Дидье Дешамом, поэтому специалист может остаться во главе действующих чемпионов мира ещё на два года, сообщает L’Equipe.

Отмечается, как только сборная получит квалификационную путёвку на чемпионат Европы 2020 года, президент федерации Ноэль Ле Гре предложит тренеру продлить контракт на два года, до декабря 2022 года.



Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу своей группы, в активе команды 18 очков. 11 октября в матче отборочного турнира чемпионата Европы на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике она обыграла команду Исландии со счётом 1:0. Следующий матч подопечные Дидье Дешама проведут со сборной Турции 14 октября.