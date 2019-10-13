Жирков: на Кипре очень тяжёлая атмосфера, ещё там очень жарко

Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
«На Кипре очень тяжёлая атмосфера, ещё там очень жарко. Но мы всё равно должны выходить и играть на победу. Понимаем, что это очень серьёзный соперник, к которому надо тщательно подготовиться», — приводят слова Жиркова «Известия».
Матч 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года Кипр — Россия состоится сегодня, 13 октября, в Никосии. Начало — в 19:00 мск. Ранее национальная команда России разгромила сборную Шотландии (4:0).
Сборная России набрала 18 очков в 7 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Кипр (10) — на 3-м месте. Лидером группы на данный момент является национальная команда Бельгии, набравшая 21 очко в 7 матчах.
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