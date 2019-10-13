Т. Алькантара не исключил, что может завершить карьеру в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара не исключил, что может завершить карьеру в мюнхенском клубе.



«Это мой седьмой сезон в Мюнхене. Конечно, когда ты в клубе так долго, то несешь определённую ответственность. Чувствую, что я играю важную роль на поле и как личность. Иногда для своих коллег я друг, иногда учитель, иногда партнёр, иногда даже отец. Эти ситуации нравятся мне.



Я чувствую себя частью «Баварии». Нельзя жить под лозунгом «Я играю здесь 90 минут, а большее меня не интересует». Я всегда говорю, что «Бавария» это как один большой дом, под крышей которого все сплочены.



Завершить карьеру в «Баварии»? Это решение, которое должны принять обе стороны. Я чувствую себя здесь прекрасно, моя семья очень счастлива. Мюнхен невероятно приятный для проживания город. В таком случае почему бы и нет?» — приводит слова Алькантары официальный сайт «Баварии».