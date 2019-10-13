Выйдет ли Россия в финальную стадию Евро-2020 уже сегодня?
Сегодня, 13 октября, сборная России проведёт матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра. Встреча пройдёт на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, сборная России в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года занимает 2-е место. В активе команды 18 очков после 7 матчей. Для выхода в финальную часть турнира подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть Кипру в предстоящем матче.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выйдет ли Россия в финальную стадию Евро-2020 уже сегодня?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
- 13 октября 2019
-
11:57
-
11:56
-
11:30
-
11:26
-
11:19
-
11:02
-
10:47
-
10:29
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:51
-
09:27
-
09:23
-
08:45
-
08:29
-
02:56
-
02:45
-
01:42
-
01:35
-
01:20
-
01:06
-
00:57
-
00:40
-
00:36
-
00:17
-
00:09
- 12 октября 2019
-
23:38
-
23:38
-
23:36
-
23:31
-
23:08
-
23:07
-
22:38
-
22:30
Партнерский контент