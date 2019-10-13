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Выйдет ли Россия в финальную стадию Евро-2020 уже сегодня?

Выйдет ли Россия в финальную стадию Евро-2020 уже сегодня?
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 13 октября, сборная России проведёт матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра. Встреча пройдёт на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, сборная России в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года занимает 2-е место. В активе команды 18 очков после 7 матчей. Для выхода в финальную часть турнира подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть Кипру в предстоящем матче.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выйдет ли Россия в финальную стадию Евро-2020 уже сегодня?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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