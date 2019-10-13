Рауль: Рамос — символ «Реала» и сборной Испании
Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес поздравил Серхио Рамоса с рекордом по количеству матчей за испанскую национальную команду.
Вчера, 12 октября, Рамос провёл 168 встречу в составе «красной фурии». Защитник вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя вратаря «Порту» Икера Касильяса.
«Хочу поздравить Рамоса с тем, что он является символом „Реала“ и сборной Испании, а также сказать, чтобы он продолжал получать удовольствие от футбола и играл столько, сколько захочет. Пускай Серхио продолжает дарить радость болельщикам», — приводит слова Рауля Mundo Deportivo.
Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года. За это время он дважды стал чемпионом Европы и один раз — чемпионом мира.
Бекхэм — Рамосу: поздравляю с рекордом по матчам за сборную Испании. Целую тебя
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