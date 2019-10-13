Бекхэм — Рамосу: поздравляю с рекордом по матчам за сборную Испании. Целую тебя

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил экс-одноклубника Серхио Рамоса с рекордом по количеству матчей за национальную команду Испании.

Вчера, 12 октября, Рамос провёл 168 встречу в составе «красной фурии». Защитник вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя вратаря «Порту» Икера Касильяса.

«Мой друг, это невероятный момент для тебя. Просто хотел отправить тебе сообщение, поскольку ты провёл 168 матчей за свою страну. Ты должен очень гордиться. Это невероятно — обойти Икера. Я очень рад за тебя и твою семью. Поздравляю, мой друг, целую тебя», — сказал Бекхэм в видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года. За это время он дважды стал чемпионом Европы и один раз — чемпионом мира.