Орлов считает, что «Зенит» должен стоять на 1-м месте в РПЛ, а не на 4-м

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о текущем положении петербургского «Зенита» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Зенит» набрал 26 очков в 12 матчах и занимает 4-е место в таблице турнира.
«Сейчас в турнирной таблице Премьер-Лиги некорректность. При равном количестве очков у группы лидеров „Зенит“ ставят на четвёртое место. Первый показатель — количество побед, второй — игры между собой. Но кто-то между собой сыграл, а кто-то — нет. „Зенит“ сыграл с лидерами два матча, а те — по три, и он оказывается внизу. Но ведь, чтобы делать табличку с играми между собой, нужно дождаться окончания сезона. Сейчас нужно ставить по разнице мячей, как было всегда. А кто первый по разнице мячей? „Зенит“. Ну это я смеюсь, приняли и приняли. Но это нелогично», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.
Напомним, из топ-5 лиг только в Италии и Испании личные встречи имеют преимущество над общими показателями. В английском, немецком и французском чемпионатах при равенстве очков изначально обращают внимание на общую разницу мячей и количество забитых мячей.
С турнирной таблице РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
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